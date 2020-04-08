Блогерша прикрыла тело подушкой во время изоляции и случайно запустила тренд

Шведская блогерша прикрыла тело подушкой во время изоляции из-за пандемии коронавируса и случайно запустила новый тренд. Фотографии ее последовательниц появились в Instagram.

Фиро (Firo) закрепила подушку лилового цвета черным ремнем на талии, после чего сфотографировалась в зеркало и поделилась снимком в своем Instagram-аккаунте. Она дополнила наряд сумкой и кроссовками New Balance. «Образ дня!» — подписала пост девушка, добавив хештег #quarantinepillowchallenge, который к настоящему моменту был использован уже более тысячи раз.

Stay home but make it fashion ✌️🖤 I #quarantinepillowdress Challenge you girls! #pillowdress #pillowdresschallenge Фото опубликовано @stylebynelli

Публикация стала вирусной и получила более 39 тысяч лайков, а тренд начал набирать популярность. Так, еще одна пользовательница с ником @stylebynelli опубликовала фото с черно-белой подушкой в клетку. Российская блогерша Кристина Чичерина тоже сделала платье из белой подушки, а другая юзерша Катя Каткова выложила снимок с голубой подушкой и широким розовым поясом.

Домашняя вечеринка! Или #quarantinepillowchallenge 😅 для разнообразия, можно и нарядиться! ⠀ Но вот краситься катастрофически лень 🙈 уж простите. И честно скажу, я уже начинаю сходить дома с ума. Хочется лежать и есть шоколад, НО! беру срочно себя в руки, и вот такие челенджи сейчас стимул. Присоединяйтесь 😂 а я пошла булки качать 💪 Фото опубликовано @kate.katkova

В апреле женщины всего мира ринулись выносить мусор в праздничных нарядах во время изоляции из-за пандемии коронавируса. В челлендже также приняла участие британская телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden). На размещенном в ее Instagram-аккаунте ролике она везет мусорный бак в розовом платье макси и бежевых босоножках на каблуках.

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