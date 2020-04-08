Оставшиеся на самоизоляции переборщили с автозагаром и удивили сеть

Пользователи сети, оставшиеся на самоизоляции, поучаствовали в новом челлендже, в котором показали неожиданные результаты процедуры автозагара. На видео, опубликованные в социальной сети TikTok, обратили внимание в The Sun.

Юзерша Милли Чайлдс (Millie Childs) продемонстрировала свое лицо, которое стало коричневым, при этом средство Эммы Милн (Emma Milne) сделало тон ее кожи настолько темным, что зубы девушки стали выглядеть белоснежными. Киан Каллаган в свою очередь (Kian Callaghan) сфотографировал неудачный результат и добавил подпись: «Ну и фиг с ним».

Кроме того, Сара Хилл (Sarah Hill) показала оранжевую ладонь и заявила, что ей придется идти в магазин в перчатке. С той же проблемой столкнулась пользовательница с ником @mylifeisboringx, рука которой стала слишком темной. Другая участница челленджа опубликовала видеоролик, показав разлившееся на полу ванной комнаты средство. «Катастрофа с автозагаром», — написала она в описании к публикации.

В марте англичанка воспользовалась автозагаром с истекшим сроком годности и позеленела. Дженни Коулман (Jenni Coleman) нанесла средство перед сном. Наутро она обнаружила, что ее кожа приняла зеленый оттенок. Девушка добавила, что была вынуждена оставаться дома и несколько раз воспользоваться скрабом, чтобы вывести неоновый оттенок.

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