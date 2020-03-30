Девушка воспользовалась автозагаром и позеленела

Англичанка воспользовалась автозагаром с истекшим сроком годности и позеленела. Ее фотографии публикует Daily Mail.

Дженни Коулман (Jenni Coleman) из Уайтеншо, Англия, нанесла несколько слоев автозагара перед сном. Наутро она обнаружила, что ее кожа приняла зеленый оттенок. Девушка призналась, что чуть не расплакалась после того, как увидела свое отражение в зеркале. Она добавила, что была вынуждена оставаться дома и несколько раз воспользоваться скрабом, чтобы вывести неоновый оттенок.

Героиня материала рассказала, что проблема возникла из-за просроченного средства. «Обычно я покупаю новый автозагар, однако в этот раз я воспользовалась тем, что уже стоял на моей полке, в упаковке его было очень мало», — отметила Коулман.

Друзья и родственники посмеялись над внешностью англичанки, прозвав ее ведьмой. Сестра поинтересовалась, не делала ли она ринопластику (изменение формы носа — прим. «Ленты.ру»), а подруга выложила ее селфи с подписью: «Изоляция — хорошее время, чтобы заняться своим загаром».

В ноябре 2019 года британка купила по совету друзей автозагар самого темного оттенка и после его использования стала похожа на «ходячие чипсы». Эллена Брайс (Ellena Brice) нанесла средство согласно инструкции, после чего ее кожа приобрела ярко-оранжевый оттенок, с которым ей пришлось проходить две недели. «Я была буквально ходячим начос!» — пожаловалась она.

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