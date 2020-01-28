Зависимую от солярия девушку предупредили о возможной смерти

Врачи предупредили зависимую от солярия жительницу Великобритании о возможной смерти. Об этом пишет The Sun.

19-летняя Надя Лонг (Nadia Long) начала загорать с 15 лет, для того чтобы избавиться от акне (угри), и это превратилось в ее ежедневную привычку. Только за прошедший год она посетила солярий и находилась на лежаке под солнцем 250 раз.

В какой-то момент британка заметила множество новых родинок на руках и спине, и обеспокоенная мать отвела ее к врачу. Медики предупредили пациентку, что появление родинок является серьезной проблемой, и посоветовали девушке не находиться под солнцем.

Однако Лонг проигнорировала рекомендации и продолжила загорать каждый день, пока врачи больницы Royal Victoria не сказали ей, что если она не избавится от привычки сейчас, то, вероятнее всего, умрет в ближайшем будущем.

«Они предупредили меня о том, что если я не прекращу загорать, у меня разовьется рак кожи», — поделилась 19-летняя британка. Она отметила, что слова доктора стали для нее самым большим «сигналом тревоги» за всю ее жизнь.

В ноябре 2019 года девушка переборщила с автозагаром и стала похожа на «ходячие чипсы». Британка купила по совету друзей автозагар самого темного оттенка, нанесла средство согласно инструкции, после чего ее кожа приобрела ярко-оранжевый оттенок, с которым ей пришлось проходить две недели. После случившегося она заявила, что больше никогда не станет «притворяться загорелой».

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