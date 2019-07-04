Женщина вдохнула автозагар для усиления эффекта и поделилась последствиями

Ирландка Джейми Макбрайд вдохнула запрещенный в стране спрей с меланином, чтобы лучше загореть, и рассказала о последствиях. Об этом сообщает Metro.

28-летняя домохозяйка утверждала, что с загаром она чувствует себя гораздо увереннее и красивее. Однако крема не устраивали женщину из-за запаха и неоднородности их консистенции. Тогда она решила использовать специальное средство для носа, которое якобы помогало коже приобрести более темный оттенок быстрее и равномернее.

Принимая вещество дважды в день, Джейми ограничила посещение солярия до одного раза в неделю, хотя до этого она посещала его три-четыре раза. Макбрайд не жаловалась на проблемы со здоровьем с момента приема спрея, а, напротив, увидела «чудесное бронзовое сияние» на своей коже.

Отмечается, что такие средства запрещены в Великобритании вместе с инъекциями для загара: в них содержится меланотан 2, который не протестирован на человеке и может быть опасен для здоровья. Более того, по информации издания, принимавшие это вещество люди жаловались на тошноту, высокое давление и проблемы с сердцем. Также ученые предупреждают о возможности развития рака кожи.

В январе пластические хирурги обвинили блогера в пропаганде опасной для здоровья процедуры по уходу за лицом Vampire Facial, используемой участницей реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян. Лорен Шиверс под никнеймом RunHoly опубликовала пошаговую инструкцию по проведению процедуры в домашних условиях, при которой используют плазму крови, взятую из руки пациента, для омоложения кожи лица. Увидевший ролик хирург предупредил, что процедура может привести к слепоте, повреждению нервов, заражению и гибели тканей.

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