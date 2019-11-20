Девушка переборщила с автозагаром и стала похожа на «ходячие чипсы»

Британка купила по совету друзей автозагар самого темного оттенка и получила неожиданный результат. Об этом пишет The Sun.

18-летняя Эллена Брайс (Ellena Brice) из Лондона стыдилась собственной бледности и, не изучив тонкости своего типа кожи, купила спрей-автозагар самого насыщенного цвета, который ей порекомендовали знакомые. Девушка нанесла средство согласно инструкции, после чего ее кожа приобрела ярко-оранжевый оттенок, с которым ей пришлось проходить две недели.

«Я не знала, плакать мне или смеяться, — это выглядело отвратительно! У меня были коричневые точки по всему лицу, а цвет кожи был оранжевым. Я была буквально ходячим начос (мексиканские чипсы из кукурузной тортильи — прим. «Ленты.ру»)!» — пожаловалась она.

Брайс безуспешно пыталась «отшелушить» верхний слой кожи, чтобы оттенок стал менее ярким. После случившегося она заявила, что больше никогда не станет «притворяться загорелой». «Я лучше буду восхищаться своей английской розовой кожей, чтобы не выглядеть смешно!» — заключила девушка.

В июле ирландка вдохнула запрещенный в стране спрей с меланином, чтобы лучше загореть. Женщина утверждала, что с загаром она чувствует себя гораздо увереннее и красивее. Она не жаловалась на проблемы со здоровьем с момента приема спрея, а, напротив, увидела «чудесное бронзовое сияние» на своей коже.

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