Ведущий задумался об эффективности крема от геморроя для лица

В эфире британского утреннего телешоу The Good Morning Britain ведущий Ричард Маделей (Richard Madeley) поинтересовался у коллеги Сюзанны Рид (Susanna Reid), «что произойдет, если нанести крем от геморроя на лицо», сообщает The Sun.

Прежде чем задать столь неожиданный вопрос, Маделей рассказал, что недавно перед съемками перепутал средства и нанес на лицо крем для искусственного загара вместо крема после бритья. По его словам, это был один из самых больших кошмаров в его телекарьере. Однако телеведущий поделился и куда более серьезной ошибкой: его знакомый однажды намазал лицо кремом от геморроя. В связи с этим он и поинтересовался, что будет в таком случае.

Сюзанна Рид удивилась такому вопросу: «Я думала, мы говорим об искусственном загаре, а не о креме от геморроя!» Но это не остановило ведущего: «Что происходит, когда наносишь крем от геморроя на лицо? Полагаю, оно становится более подтянутым?» Он отметил, что даже сейчас выглядит «немного оранжевым». «Извините за немного тыквенный цвет. Я его смою со временем», — добавил Маделей.

В апреле 2018 года блогер Алекс Винкларек (Alex Vinklarek) опубликовала селфи, где запечатлела неудачный опыт с автозагаром. По ее собственному признанию, она расплакалась после нанесения косметического средства, и следы слез остались на ее лице.

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