Снимки с разбитым лицом стали трендом во время самоизоляции

Снимки с якобы окровавленным лицом стали трендом в социальной сети TikTok во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Dazed.

Юзеры массово начали создавать с помощью макияжа искусственные кровоподтеки и порезы на лице и делать фотографии, имитируя портреты тюремных заключенных. Тренд, который получил название Mugshot Challenge, вызвал негативную реакцию в сети: многие пользователи разглядели в нем расизм и легкомысленное отношение к теме домашнего насилия.

Тем не менее хештег #Mugshot в TikTok в настоящее время имеет 109 миллионов просмотров. Тренд также поддержал популярный американский бьюти-блогер Джеймс Чарльз (James Charles), выложив в своем Instagram-аккаунте селфи с макияжем, имитирующим разбитое лицо.

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Подписчики раскритиковали пост. «Ты, должно быть, издеваешься. Это вовсе не круто», «Насилие — это не эстетика», «Это крайне не уважительно по отношению к тем, кто пережил домашнее насилие», «Какой кошмар», — возмущались они. Позже Чарльз ответил одному из фанатов, что любая связь его фото с темой домашнего насилия непреднамеренна, и напомнил, что это всего лишь тренд в TikTok.

В марте историк моды и телеведущий Александр Васильев предположил, что после пандемии коронавируса в индустриях красоты и моды появятся новые тренды. По его мнению, закончилась эра гламура, поэтому в дальнейшем популярными станут длинные волосы, бороды, пижамы и халаты.

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