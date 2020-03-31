Раскрыты новые модные тренды после пандемии коронавируса

Историк моды и телеведущий Александр Васильев считает, что после пандемии коронавируса в индустриях красоты и моды появятся новые тренды. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».
По мнению эксперта, у населения сейчас нет ни денег, ни возможности ходить в салоны красоты и делать новые прически или маникюр, поскольку эти процедуры могут привести к заражению инфекцией. В связи с этим, отмечает Васильев, закончилась эра гламура: в дальнейшем популярными станут длинные волосы и бороды. «Многие люди будут заниматься этим теперь дома в своих условиях. Люди будут бояться идти выщипывать брови, точно будут бояться закачивать губы», — пояснил он.
Специалист добавил, что в моду войдут пижамы и халаты — такие вещи станут выпускать известные бренды.
Кроме того, по словам Васильева, хорошую прибыль смогут выручить производители, которые фокусируются на дезинфицирующих средствах. Востребованными, в частности, станут обеззараживающие гели с ароматами популярных духов.
В марте британский специалист в сфере красоты и здоровья описал положительный эффект самоизоляции в условиях распространения коронавируса на внешность женщины. В первую очередь, по словам дерматолога, благодаря работе из дома женщины позволяют своей коже отдохнуть от макияжа, что оказывает на нее благотворное влияние: через несколько недель лицо становится чище.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения