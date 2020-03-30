Описан благотворный эффект самоизоляции из-за коронавируса на внешность женщины

Специалист в сфере красоты и здоровья описал положительное влияние самоизоляции в условиях распространения коронавируса на внешность женщины. Их мнение публикует Daily Star.

В первую очередь, по словам дерматолога Викрама Райкомара (Vikram Rajkomar) из британской клиники Pall Mall, находясь дома, женщины перестают наносить избыточное количество макияжа. «Когда вы накладываете на лицо несколько слоев бьюти-средств, ваши поры неизбежно закупориваются, а кожа становится слишком жирной или, напротив, пересыхает», — пояснил эксперт. Он подчеркнул, что благодаря самоизоляции женщины позволяют своей коже «отдохнуть» от макияжа, что оказывает на нее благотворное влияние: через несколько недель лицо становится чище.

Во-вторых, Райкомар рассказал о благотворном влиянии отказа от ежедневного мытья головы во время домашнего карантина. «Несмотря на то что сразу после душа ваша прическа выглядит потрясающе, в долгосрочной перспективе эта процедура приносит больше вреда, чем пользы», — прокомментировал он. Врач отметил, что шампунь лишает волосы естественного жира, который защищает их от пересыхания, в результате чего они становятся слабыми и ломкими.

Кроме того, отказавшись от ежедневного мытья головы на карантине, женщины начинают реже использовать фены, плойки и выпрямители для волос. Специалист напомнил, что эти инструменты также вредят волосам из-за высокой температуры.

В марте российский стилист и эксперт моды Влад Лисовец призвал россиянок оставаться красивыми во время самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. По мнению специалиста, работа из дома и длительные выходные — это не повод отказываться от заботы о своей внешности. Он считает, что необходимо содержать волосы в чистоте, красиво одеваться и не превращаться в «немытое существо».

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