Женщин призвали не снимать бюстгальтер во время работы из дома

Эксперты призвали женщин не снимать нижнее белье во время работы из дома из-за вероятности возникновения проблем со здоровьем. Об этом сообщает The Sun.

По словам технолога бренда нижнего белья и купальников Figleaves Виктории Шелтон (Victoria Shelton), отказ от бюстгальтера на долгое время может вызвать повреждение связок Купера (поддерживающих и приподнимающих грудь), что повлечет за собой обвисание молочных желез, ухудшение осанки и боли в спине.

Вместо обычного бюстгальтера Шелтон порекомендовала носить дома топ из мягкой тянущейся ткани, по дизайну схожий с бельем для беременных.

«Все дело в гравитации. Чем больше грудь, тем сильнее она обвиснет, если вы перестанете носить белье», — подчеркнула бренд-менеджер еще одного женского бренда Александра Трауэр (Alexandra Thrower).

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Глава отдела продаж люксовой французской марки Louisa Bracq Анна Акерлунд (Anna Akerlund) отметила, что в идеально подобранном бюстгальтере женщина должна чувствовать себя так, будто на ней его нет.

В марте неизвестная женщина придумала способ защититься от коронавируса, изготовив маску из старого бюстгальтера. На опубликованных в сети кадрах изобретательница разрезает пополам ярко-синий бюстгальтер на стыке чашек. После этого отделяет ненужную часть тянущихся бретелек и с помощью клея закрепляет их таким образом, чтобы конструкция прочно держалась на голове.

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