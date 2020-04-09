Звезды массово изменили внешность в изоляции и запустили новый тренд

Звезды массово покрасили волосы в розовый цвет, тем самым запустив еще один бьюти-тренд во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. На фотографии знаменитостей с измененной внешностью обратили внимание в Daily Mail.

Поэкспериментировать со своим внешним видом решили такие звезды шоу-бизнеса, как модели Ирландия Болдуин и Лотти Мосс, актрисы Дженнифер Лав Хьюитт и Эль Фаннинг, певец Рики Мартин и Круз Бекхэм. Они активно делились новым имиджем в своих социальных сетях.

I’m the captain now 👩‍✈️ @amaurynessaibia Фото опубликовано @lottiemossxo

Кроме того, Виктория Бэкхам опубликовала Instagram-сторис, на которых запечатлены розовые волосы ее сына Круза, а Дженнифер Лав Хьюитт поделилась фотографией обновленной прически и подписала: «Улыбка девушки, которая сделала себе розовые пряди, сидя дома, потому что заняться больше нечем».

Ранее шведская блогерша прикрыла тело подушкой во время изоляции из-за пандемии коронавируса и случайно запустила новый тренд. Фиро (Firo) закрепила подушку лилового цвета черным ремнем на талии, после чего сфотографировалась в зеркало и поделилась снимком в своем Instagram-аккаунте. «Образ дня!» — подписала она пост, добавив хештег #quarantinepillowchallenge, который впоследствии был использован более тысячи раз.

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