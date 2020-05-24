Ургант признался в любви к белорусскому футбольному клубу и получил ответ

Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» признался в любви к белорусскому футбольному клубу «Ислочь» и получил ответ от команды в Twitter.

Ургант заявил, что болеет именно за этот клуб в чемпионате Белоруссии. Болельщики «Ислочи» посвятили ведущему перформанс во время матча десятого тура против «Энергетик-БГУ». «Я болею за "Ислочь". А ты?» — написано на баннере с изображением Урганта.

Матч завершился поражением команды со счетом 1:2. «Ислочь» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 15 очков в 10 матчах. В следующий раз клуб встретится на выезде с борисовским БАТЭ.

В большинстве европейских футбольных чемпионатов из-за пандемии коронавируса сезон был временно приостановлен. Розыгрыш первенства Белоруссии все это время продолжается. Испанская газета Marca посвятила турниру первую полосу.

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