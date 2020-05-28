Ургант поздравил Овечкина с рождением сына словами «на одного беззубого больше»

Телеведущий Иван Ургант в шоу «Вечерний Ургант» поздравил российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина с рождением второго сына. Запись эфира доступна на YouTube-канале программы.

Ургант заметил, что Овечкину в девятый раз в карьере присудили приз лучшего снайпера регулярного чемпионата НХЛ, о чем стало известно ранее. «А еще он во второй раз стал обладателем "Овечкин Отец Трофи". На одного беззубого человека в их семье стало больше!» — заявил телеведущий.

Второй сын хоккеиста и его супруги Анастасии Шубской родился 27 мая. Мальчика назвали Ильей.

Первый ребенок пары появился на свет в августе 2018-го. В том же году хоккеист впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли, забросив одну из шайб в финальной серии против «Вегас Голден Найтс».

Игрок потерял передний зуб во время матча с «Атлантой» в 2007 году. Овечкин намеренно не восстанавливает его, и это стало неотъемлемой частью образа нападающего.

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