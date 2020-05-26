Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал обладателем «Морис Ришар Трофи» — приза лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

О завоевании награды хоккеистом стало известно после того, как НХЛ во вторник, 26 мая, объявила о возобновлении сезона-2019/2020 со стадии плей-офф. Регулярный чемпионат доигран не будет.

На момент остановки турнира в активе Овечкина было 48 заброшенных шайб, награду лучшему снайперу лиги с россиянином разделит чех Давид Пастрняк из «Бостон Брюинс», который также отличился 48 раз в «регулярке». Для россиянина «Морис Ришар Трофи» стал девятым в карьере.

Сезон в НХЛ был приостановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса. Точные сроки возобновления сезона остаются неизвестными, тренировки начнутся не раньше июля. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.

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