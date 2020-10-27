Ведущая «Орла и решки» рассказала о своей недвижимости

Ведущая программы о путешествиях «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своей недвижимости. Она сделала это для проекта от телеканала HGTV Home & Garden, материалы которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Материалы по теме Набрали по мелочи Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно Как теперь жить Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи

Бадоева выложила пост в своем Instagram-аккаунте, в котором призналась своему дому в любви и поделилась с подписчиками советами по ремонту. «Для меня это настоящее место силы и перезагрузки. Тут я расслабляюсь и могу быть собой в полной мере. Бывает, что мы привыкаем к родным стенам и принимаем их тепло как должное… В таких случаях полезно освежить отношения с домом. Подарите кухне новое оформление. Или преобразите любимую гостиную с помощью тщательно подобранных аксессуаров», — отметила телеведущая.

Кроме Бадоевой, об отношении к своим домам рассказали бывшая солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук, певица Наталья Подольская и блогер Мария Чигаркова. Они призвали своих подписчиков стать участниками проекта, победитель которого, по словам организаторов, получит на ремонт один миллион рублей. Итоги конкурса планируют подвести в конце ноября 2020 года.

Ранее в октябре интернет-магазин Wildberries провел исследование и заметил среди россиян высокий рост спроса на товары для ремонта и благоустройства дома. Эксперты сравнили показатель с аналогичным периодом в 2019 году и пришли к выводу, что он увеличился более чем в три раза. По мнению аналитиков, причиной такой динамики стали низкие ставки по ипотеке.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться