В России предложили тратить маткапитал на ремонт

В России предложили разрешить тратить материнский капитал на ремонт квартиры. С такой инициативой выступил Общероссийский народный фронт (ОНФ), ее готовы поддержать в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, а также во всех парламентских фракциях, сообщают «Известия».

«У нас есть проект "Прямая линия. Продолжение". В его рамках мы возвращаемся к темам, которые звучали во время общения Владимира Путина с населением в 2019 году. Одной из них было использование материнского капитала», — пояснила представитель ОНФ Юлия Зимова. По ее словам, первым с такой идей выступил «Союз матерей».

В ходе опроса Общественной палаты, проведенного в конце 2019 года с участием 10 тысяч человек, это предложение поддержали 46 процентов респондентов. Почти столько же опрошенных высказались за возможность приобрести на эти деньги автомобиль.

Согласно информации на сайте Пенсионного фонда РФ, в настоящее время средства материнского капитала позволено тратить на образование детей, улучшение жилищных условий (в том числе на первый взнос по ипотеке), формирование накопительной части пенсии матери, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, а также на ежемесячные выплаты семьям с низким уровнем доходов.

Ранее сообщалось, что средства материнского капитала можно будет использовать для газификации жилья.

С января 2021 года размер материнского капитала должен увеличиться на 3,7 процента, говорится в проекте бюджета Пенсионного фонда России на следующий год, а также на плановый период 2022 и 2023 годов. За первого ребенка сумма вырастет до 483 882 рублей, за второго — до 639 432 рублей. Если же на первого ребенка родители не получили выплату, то доплата за второго увеличится на 155 550 рублей.