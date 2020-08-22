Маткапитал предложили тратить на российские музыкальные инструменты

Российские власти изучают возможность направления средств материнского капитала на покупку музыкальных инструментов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Предложение по использованию средств маткапитала содержится в проекте плана мероприятий «Десятилетия детства», размещенном на портале Минпросвещения России. В документе отмечается, что деньги можно будет потратить на инструменты, при условии что они будут отечественного производства.

Для этого Минпромторг, Минпросвещения и Минтруд должны будут подготовить предложения, которые позволят россиянам приобрести отечественные музыкальные инструменты на льготных условиях. Кроме того, ведомства рассмотрят вопрос об оснащении современным оборудованием музыкальных школ, в том числе музыкальными инструментами.

В июле сообщалось, что российские сенаторы внесут в Госдуму документы к законопроекту, предусматривающему возможность использовать средства материнского капитала для газификации жилья.

Согласно информации на сайте Пенсионного фонда РФ, в настоящее время средства материнского капитала позволено тратить на образование детей, улучшение жилищных условий (в том числе на первый взнос по ипотеке), формирование накопительной части пенсии матери, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, а также на ежемесячные выплаты семьям с низким уровнем доходов.

В марте 2020-го президент России Владимир Путин предложил упростить и сократить по срокам процедуру оформления материнского капитала. По словам главы государства, оформление маткапитала должно занимать до пяти рабочих дней вместо нынешних 15. В дальнейшем эта процедура должна быть переведена в электронный формат, отметил Путин.