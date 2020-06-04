Россиянам гарантировали ремонт в стандартных квартирах

В Минстрое утвердили критерии для стандартного жилья, поскольку термин «жилье экономкласса» больше не используется. По словам замглавы ведомства Никиты Стасишина, за последние годы в стране реализуется довольно много достойных проектов, которые сложно назвать жильем экономического класса. Правила вступают в силу 6 июня 2020 года, сообщает «Интерфакс».

К недвижимости стандарт-класса относят частные жилые дома площадью до 150 «квадратов» на земельном участке не более 1500 квадратных метров. В данную категорию входят и блоки до 130 «квадратов» в составе жилого дома с блокированной застройкой и квартиры общей площадью не более 100 квадратных метров. Жилье может быть расположено в многоквартирном доме с беспрепятственным доступом для инвалидов, а также в здании, которому присвоен класс энергетической эффективности B и выше.

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Теперь гражданам по закону гарантирован и минимальный ремонт. Так, в новостройках обязательно должна быть металлическая входная дверь, межкомнатные двери и оконные блоки с подоконной доской. Стены или перегородки будут выравнивать и окрашивать либо обклеивать обоями, потолки — выравнивать, окрашивать либо монтировать потолочные конструкции или натяжные системы.

Полы должны выравнивать, а затем делать напольное покрытие. Отдельные требования касаются санузлов: в них нужно обеспечить гидроизоляцию, установить сантехнику, смесители, осветительные приборы, вентиляционные решетки и ревизионные люки. На полу обязательно должна быть выравнивающая стяжка, гидроизоляция и керамическое покрытие, а на кухне — мойка с тумбой, плита и вентиляционная решетка.

Закон о замене понятия «жилье экономкласса» на «стандартное жилье» был подписан президентом Владимиром Путиным еще в январе 2018-го. В Москве подобные дома, как правило, располагаются в спальных районах. Здания в большинстве случаев являются панельными и предполагают типовые планировки. В квартирах отделка выполнена с использованием самых дешевых материалов, например, линолеума, а высота потолков не превышает 2,8 метра.

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