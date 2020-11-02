Праздничное платье 49-летней телеведущей удивило поклонников

Британская телеведущая Аманда Холден поделилась снимком в праздничном наряде, который она выбрала в честь Хеллоуина, и привела поклонников в восторг. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.



На размещенном фото знаменитость позирует на лестнице в студии радиостанции Heart FM в Лондоне. Она надела короткое черное платье с пайетками и глубоким декольте британского бренда David Koma. Его стоимость составляет 980 фунтов стерлингов (100 тысяч рублей). На телеведущей также были босоножки на каблуке в тон наряда.



Подписчики восхитились внешним видом 49-летней Холден и принялись писать ей комплименты в комментариях. «Как всегда прекрасна! Аманда, ты просто куколка!», «Очень горячая», «Где ты взяла это платье?», «Выглядишь фантастически!», «Мне нравится твой наряд», «Самые красивые ноги в мире!», «Королева!», — высказывались фанаты.

В октябре поклонники пожалели Аманду Холден за попытку привлечь их внимание вульгарным видом. На опубликованном видео телеведущая сидит в кресле и задирает ногу, перекидывая ее на колено. «Как жалко женщину в период климакса, которая пытается всеми силами привлечь к себе внимание», — высказался один из комментаторов.