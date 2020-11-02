Бывшая самая молодая миллиардерша снялась в образе кобры в откровенном наряде

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, перевоплотилась в кобру в честь Хеллоуина и порадовала фанатов. Снимки появились на ее странице в Instagram.

23-летняя знаменитость снялась в облегающем наряде со змеиным принтом. Она попозировала в боди с глубоким декольте, легинсах, длинных перчатках и прозрачной обуви. Головной убор Дженнер выполнен в виде морды кобры с двумя клыками. На лицо звезды нанесен яркий макияж в стиле smoky eyes и рисунок змеиной шкуры.

Отмечается, что костюм телезвезде предоставил люксовый бренд Mugler. Автором съемки выступил модный фотограф Грэг Суэйлс (Greg Swales), который ранее сотрудничал с такими изданиями, как Harper's Bazaar, ELLE и L'Officiel. Визажистом стал Ариэль Техада (Ariel Tejada).

Подписчики оценили образ Дженнер в комментариях под постом, набравшим семь миллионов лайков. «Вау, красотка», «Это просто бомба!», «Легендарный образ», «Ты просто шикарна», «Я в шоке, Кайли! Идеальный образ», «Выглядишь потрясающе», — высказывались поклонники.

Ранее в ноябре сестра Кайли Дженнер Кендалл приняла участие в фотосессии в образе Памелы Андерсон. Супермодель запечатлели на мотоцикле в черных облегающих легинсах, боди с глубоким вырезом и высоких кожаных сапогах на каблуке. Она повторила образ героини фильма «Не называй меня малышкой» 1996 года, главную роль в котором сыграла известная актриса Памела Андерсон.