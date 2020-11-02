«Единственная красавица в семье Кардашьян» снялась в образе Памелы Андерсон

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую популярный британский телеведущий Пирс Морган прозвал единственной красавицей в семье Кардашьян, снялась в образе американской актрисы и фотомодели Памелы Андерсон. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах знаменитость позирует на мотоцикле в черных облегающих легинсах, боди с глубоким вырезом и высоких кожаных сапогах на каблуке. Ее образ дополнили длинные перчатки, браслет в виде колючей проволоки и объемные кудри. На лицо манекенщицы нанесен яркий макияж: голубые тени со стрелками, розовый блеск для губ, ей также нарисовали тонкие брови.

В руках 24-летняя Дженнер держит флажок с надписью Vote: таким образом она призвала подписчиков поучаствовать в предстоящих выборах президента США. Модель повторила образ героини фильма «Не называй меня малышкой» 1996 года, главную роль в котором сыграла известная актриса Памела Андерсон.

Автором съемки выступила фотохудожника Эмбер Асали (Amber Asaly), которая часто сотрудничает с членами семьи Кардашьян. В комментариях под опубликованными кадрами фанаты восхитились внешним видом Дженнер. «Ты выиграла Хеллоуин», «Вау, просто красотка!», «Как тебе удается быть такой идеальной?», «Самая красивая и креативная девушка», — высказывались поклонники.

Ранее в ноябре бывший парень самой красивой женщины в мире удивил фанатов образом толстяка. Канадский певец Эйбел Тесфайе, известный миру как The Weeknd, появился на публике в образе главного героя комедии «Чокнутый профессор» — профессора Шермана Клампа. Его запечатлели в классическом костюме и подтяжках.