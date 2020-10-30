Фигура «единственной красавицы в семье Кардашьян» в бикини взволновала фанатов

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую популярный британский телеведущий Пирс Морган прозвал единственной красавицей в семье Кардашьян, поделилась серией фото в купальнике и восхитила поклонников. Снимки появились на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 24-летняя знаменитость демонстрирует свое тело с разных ракурсов во время плавания в лазурной воде. Ее запечатлели в сине-зеленом бикини и солнцезащитных очках. «Меня поймало желе», — подписала Дженнер пост, который набрал больше 7,4 миллиона лайков.

Фотографии в откровенном образе взволновали фанатов манекенщицы. «Выглядишь восхитительно», «Горячая красотка! Лучшая модель в мире», «Люблю тебя за естественность», «Потрясающая фигура. Она самая привлекательная женщина в семье Кардашьян, остальным сестрам должно быть стыдно», «Идеальное тело», — высказывались они в комментариях.

Ранее в октябре Кедалл Дженнер показала видео в бикини с отдыха. Так, сперва она запечатлела себя в разноцветном комплекте с цветком в волосах. Затем снялась в зеркало в купальнике леопардовой расцветки с деталями в виде колец.