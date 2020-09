«Единственная красавица в семье Кардашьян» показала фото в нижнем белье

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую популярный британский телеведущий Пирс Морган прозвал единственной красавицей в семье Кардашьян, опубликовала откровенное фото и порадовала фанатов. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.



На размещенном кадре 24-летняя знаменитость снимает себя в зеркало, стоя в ванной комнате. Она сфотографировалась в нижнем белье белого цвета с цветочным принтом американского бренда Are You Am I стоимостью 145 долларов (11 310 рублей). «Хорошая ванная», — подписала она пост, который набрал пять миллионов лайков.



Поклонники восхитились внешним видом модели в комментариях. «Я хочу быть такой же стройной», «Горячо», «Ты шикарна!», «Кендалл сотворили боги», «Твое тело меня мотивирует», «Богиня!» — писали фанаты.



Ранее в сентябре Кендалл Дженнер поделилась серией откровенных кадров с отдыха. Она попозировала с собранными в пучок волосами в желтом купальном костюме. На другом кадре ее запечатлели загорающей у озера.

