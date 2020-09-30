Ценности
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Армения допустила использование военной базы России против Азербайджана
Франция отметила роль России в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе
Стало известно о новом суде над командовавшим спецназом «Вымпел» генералом ФСБ
Россиянам назвали условия вакцинации от коронавируса
Украина официально начнет называть Лукашенко без указания должности
Министра здравоохранения Крыма уволили после совещания по коронавирусу
Меркель призвала Россию прояснить ситуацию с Навальным
Путин описал ситуацию с лесом словами «ни в какие ворота не лезет»
Ургант уличил «Ленту.ру» в «прославлении западных валют» и придумал иной заголовок
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о ситуации с коронавирусом
Новости партнеров

«Единственная красавица в семье Кардашьян» показала фото в нижнем белье

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @kendalljenner

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую популярный британский телеведущий Пирс Морган прозвал единственной красавицей в семье Кардашьян, опубликовала откровенное фото и порадовала фанатов. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.
 
На размещенном кадре 24-летняя знаменитость снимает себя в зеркало, стоя в ванной комнате. Она сфотографировалась в нижнем белье белого цвета с цветочным принтом американского бренда Are You Am I стоимостью 145 долларов (11 310 рублей). «Хорошая ванная», — подписала она пост, который набрал пять миллионов лайков.
 
Поклонники восхитились внешним видом модели в комментариях. «Я хочу быть такой же стройной», «Горячо», «Ты шикарна!», «Кендалл сотворили боги», «Твое тело меня мотивирует», «Богиня!» — писали фанаты.
 
Ранее в сентябре Кендалл Дженнер поделилась серией откровенных кадров с отдыха. Она попозировала с собранными в пучок волосами в желтом купальном костюме. На другом кадре ее запечатлели загорающей у озера.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Единственная красавица в семье Кардашьян» показала фото в бикини с отдыха
Появилось новое фото «единственной красавицы в семье Кардашьян» без макияжа
«Единственная красавица в семье Кардашьян» показала снимки в откровенных нарядах
Ценности
Ценности00:05Сегодня

«Если хотите сэкономить, готовьтесь к ужасным условиям»

Россияне до сих пор одеваются на рынках. Почему их не смущают наглые продавцы и некачественные вещи?
09:38Сегодня

Алеся Кафельникова прошлась по подиуму в прозрачном бюстгальтере

08:31Сегодня

Полная блогерша повторила видео модели в купальнике и рассмешила подписчиков

03:34Сегодня

Модель Victoria's Secret раскрыла тайную беременность снимком топлес

Ценности00:0327 сентября

Сказочный миллиардер

Сын эмира Дубая скупает роскошные яхты, самолеты и верблюдов. И остается любимцем народа
01:30Сегодня

Красота 18-летнего сына популярной актрисы удивила подписчиков

21:4629 сентября

«Старушечьи» вязаные вещи стали новым модным трендом у женщин

20:2429 сентября

«Скрещенные» с кроссовками Nike туфли на каблуках стали популярными в соцсетях

Ценности00:0119 сентября

Народный коррупционер

Как нищий африканец возглавил страну и пустил деньги голодающего народа на роскошные дворцы
19:3529 сентября

Самойлову подняли на смех за подражание бывшей самой молодой миллиардерше

18:3829 сентября

Полностью покрытый рисунками мужчина описал боли от интимного татуажа

11:5831 августа

Алеся Кафельникова снялась в куртке на голое тело и порадовала поклонников

Россия
В новое российское пособие по ОБЖ внесли борьбу с педофилами и травлей в сети
Юрий Дмитриев в 1998 году«За этим приговором стоит месть»
Срок историку Дмитриеву увеличили до 13 лет. Он открыл страшную тайну СССР и был обвинен в педофилии
Адвокат семьи Тесака раскрыл результаты экспертизы ран на его теле
Ученые назвали особенности распространения коронавируса в Москве и Петербурге
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе
Владимир ПутинВ России решили изменить налоговую систему
Путин потребовал наполнять бюджет по справедливости. Кто будет платить больше?
Собянин объявил двухнедельные каникулы в школах
Когда дети уйдут из школ и как будут работать детсады: главное о новых мерах в Москве
Все материалы
Мир
Клинтон призналась в желании «заткнуть» Трампа на дебатах
Старый бодрый Трамп
Протесты, кризис и коронавирус. Как самый неудачливый президент в истории США может выиграть выборы?
Американский истребитель столкнулся в полете с самолетом-заправщиком
Нехорошие районы
Власти Сирии и Турции готовы уничтожить старые кварталы. Почему они так боятся их жителей?
Карантин привел к росту случайных беременностей на Филиппинах
Ёсихидэ Суга«Отношения с Японией будут только хуже»
Новый премьер Японии — мастер политических интриг. Как он собирается забрать Курилы у России?
Стало известно о планах нового премьера Японии в отношении России
Все материалы
Бывший СССР
На Украине разбился военный самолет с курсантами
Авария произошла во время учебного полета. Погибли 22 человека
«Наглый плевок в лицо народу»
Фальшивые протоколы, приписки и угрозы: как Лукашенко на самом деле победил на выборах
«Его режим враждебен всем»
Россия в разгар протестов поддерживает Лукашенко деньгами. Повторит ли Белоруссия судьбу Украины?
Протесты по красоте
Белорусы изобретают новые способы борьбы с властью. Для этого им даже не надо выходить на митинги
Все материалы
Экономика
Строительство российского мегапроекта решили ускорить
«Мы не про жадность»
Microsoft 25 лет приучала весь мир к Windows. Что позволит ей победить Apple?
Экосистема решает
Что поможет Apple, Google и Amazon оставаться мировыми лидерами
Треть российских компаний приготовились «умереть» во вторую волну пандемии
Арктика в пространстве и во времени
Об уникальной экспедиции в северные широты
Евро установил новый рекорд
Польша объявила о новом этапе поставок газа на Украину
Все материалы
Силовые структуры
Российская порноактриса заявила о групповом изнасиловании в отпуске
Адвокат Тесака обратился к Бастрыкину
У российского яхт-клуба нашли тело без головы и конечностей
Chief of Staff David Elazar (1925-1976) reviews ranks of Israel Defense Force troops from an armoured personnel carrier as they line up with Patton and Centurion tanks in the Sinai Desert at the end of the country's biggest military exercises since the six-day war, Israel, 22nd March 1972. (Photo by Кто вы, мистер Беер?
Советский разведчик проник в руководство Израиля и добыл секреты НАТО. Мир так и не узнал его имени
Воспитанницы российской школы-интерната пожаловались на домогательства
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Бюджетный убийца
США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
«Не жалею пот и кровь»
 
Все материалы
Спорт
Стали известны детали домогательств Макгрегора
Игрока клуба НБА арестовали за хранение марихуаны
Сбил спесь
Чемпион UFC унизил зарвавшегося претендента. Вместо титула — нокаут и кровь
Макгрегор ответил на критику главы UFC
Рэй Кэррут в зале суда«Я хочу, чтобы он умер»
Американскому футболисту прочили звездную карьеру. Но он убил беременную подругу и сел на 19 лет
Гол Смолова принес «Локомотиву» победу над ЦСКА в московском дерби
Охота на чемпиона
Суперматч «Ливерпуль» — «Арсенал» и битва «Сити» с «Лестером» — главные интриги тура АПЛ
Все материалы
Культура
Организаторов отбора на «Детское Евровидение» обвинили в подтасовке
«Без власти всегда поднимается криминал»
Создатель первой российской хипхоперы о мире без полиции, боевиках и возвращении на сцену
Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями
«Господи, здесь все в крови»
Как выглядит один рабочий день британского полицейского
Назван самый популярный фильм в период самоизоляции
Вдовца Легкоступовой заподозрили в краже ее драгоценностей
«Я хотел показать жуткую изнанку американской мечты»
Семья как секта, призраки приватизации и демонический Джуд Лоу: кто снял самый умный триллер месяца
Все материалы
Интернет и СМИ
Белорусский госканал поверил в выдвижение Лукашенко на Нобелевскую премию мира
«Снимать вождей — тяжелый крест»
Умер легендарный фотограф Брежнева. Он объездил мир и показал жизнь лидеров СССР и России
Гарик Харламов объяснил развод с Асмус и прокомментировал слухи о любовнице
Игра для взрослых
 
Блогер столкнул свою девушку в аквариум с акулами
Россиянин съел хлеб за 423 рубля и поделился впечатлениями
Все материалы
Ценности
Неопрятная отросшая челка стала новым трендом года
«Если хотите сэкономить, готовьтесь к ужасным условиям»
Россияне до сих пор одеваются на рынках. Почему их не смущают наглые продавцы и некачественные вещи?
Любимый дешевый бренд россиян высмеяли за нелепую попытку оголить мужчин
Зрители засыпали жалобами телешоу за обнажающее грудь ведущей платье
Максима Галкина подняли на смех в сети за рваные джинсы на празднике
Сказочный миллиардер
Сын эмира Дубая скупает роскошные яхты, самолеты и верблюдов. И остается любимцем народа
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Девушка ослепла на один глаз из-за водопроводной воды
Жена прилюдно отомстила неверному мужу и вызвала споры в сети
Влюбленные занялись сексом на оживленной улице и получили тюремный срок
Горшочное растение привело к разжижению мозга садовода
Томас Маршалл, Дональд Макартур и Джеймс Дукат возле маяка на Эйлин-МорОстров проклятых
Смотрители маяка бесследно исчезли с безлюдного острова. Перед пропажей они оставили странные записи
Все материалы
В России начали собирать большой внедорожник Kia Mohave
Черная зависть! Особые BMW для рынка Южной Африки
Рождены на Черном Континенте. Желанны во всем мире
Российские Kia могут лишиться линейки X-Line
Антитест Volkswagen Polo
Изучаем главный немецкий автомобиль в России на ближайшие семь лет
Раскрыта внешность новой Honda Civic
Лучшее автомобильное видео сентября 2020
Том Круз падает в пропасть, трактор притворяется гонщиком, а машины исполняют сальто
Салоны Jaguar и Land Rover будут делать из переработанного мусора
Все материалы
Дом
В России появился памятник клещу
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
Режиссер «Дозора» и «Елок» захотел отобрать «исторический чердак»
Партнерский материал
«Это не каприз, а важный запрос»
Что не так с российскими дворами и как сделать их лучше
Создание «Cиловичка» объяснили любовью к родине
Найдена самая маленькая квартира России
Киеву предрекли тотальный коллапс
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
В России анонсировали генеральную уборку
«Есть школы, где туалет во дворе»
Бесконечные отчеты, принудиловка и идеология: что нужно изменить в российском образовании?
Сотни сотрудников учреждений культуры Удмуртии повысят квалификацию
Без начала и конца
В России возрождают советскую мечту о скоростной железной дороге. Зачем она нужна?
В российском регионе выделили миллионы рублей на переобучение женщин с детьми
A midwife uses a hornlike wooden device to listen to a fetus' heartbeat. (Photo by Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images)«Люди вообще не решаются заводить детей»
Население России сокращается с каждым годом. Как стране преодолеть этот кризис?
В российском регионе появился цех по переработке молока
Все материалы