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«Единственная красавица в семье Кардашьян» показала фото в бикини с отдыха

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
Фото: @kendalljenner

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую популярный британский телеведущий Пирс Морган назвал единственной красавицей в семье Кардашьян, показала серию откровенных кадров с отдыха. Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

На одном из фото 24-летняя Дженнер снимает себя в зеркало, стоя в ванной комнате в желтом бикини с цветочным принтом. На другом кадре ее запечатлели загорающей у озера. Модель была одета в белый купальник с красными деталями и темно-синюю кепку. На третьем снимке знаменитость сфотографировали на фоне природы со спины, пока она сидела на гидроцикле в бикини. «Я люблю озера», — подписала Дженнер пост, который набрал больше 6,2 миллиона лайков.

Фото опубликовано @kendalljenner

Поклонники восхитились внешним видом супермодели в комментариях. «И почему это не моя жизнь и не мое тело?», «Хочу стать Кендалл хотя бы на один день», «Ты прекрасна! Хочу жениться на тебе», «Горячая королева», «Выглядишь невероятно», — высказывались они.

Ранее в сентябре появилось фото «единственной красавицы в семье Кардашьян» без макияжа. На снимке знаменитость продемонстрировала свое лицо без косметики, затянув волосы сзади. Ее публикация набрала 2,7 миллиона лайков и порадовала поклонников.

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