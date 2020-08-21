«Единственная красавица в семье Кардашьян» снялась в бикини под фейерверками

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую популярный британский телеведущий Пирс Морган назвал единственной красавицей в семье Кардашьян, снялась на пляже под фейерверками. Серия фотографий появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных снимках и видеороликах 24-летняя Дженнер позирует перед камерой в белом полосатом бикини и брюках с розовыми элементами дизайна. Она также показала видео взрывающихся над морем снарядов салюта.

Поклонники с восторгом отреагировали на пост, который набрал почти семь миллионов лайков. «Ты лучше любого фейерверка», «Какая красота!», «Ты потрясающая, хорошего отдыха», «Пусть твоя жизнь будет такой же яркой, как этот салют», — писали они знаменитости в комментариях.

Ранее в августе Кендалл Дженнер опубликовала откровенные фотографии с пляжного отдыха. Ее сфотографировали спиной к камере во время морской прогулки на лодке. Девушка была одета в голубое бикини с пестрым принтом. На другом кадре супермодель позирует перед зеркалом в черном комплекте, состоящем из топа с открытыми плечами и узлом на груди, мини-юбки и соломенной шляпы.