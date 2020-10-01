Фанаты пожалели телеведущую за попытку привлечь их внимание вульгарным видом

Британская телеведущая Аманда Холден опубликовала ролик в откровенном наряде, за что подверглась критике со стороны фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на Daily Mail.

На опубликованном видео 49-летняя звезда сидит в кресле в студии радиостанции Heart FM и задирает ногу, перекидывая ее на колено. Ее засняли с собранными волосами в синей рубашке с бантом и юбке длины миди с высоким разрезом. Стоимость вещи бренда Karen Millen составляет 89 фунтов стерлингов (8 883 рубля). Холден также надела туфли на каблуке в тон наряда.

Читатели издания пожалели знаменитость за попытку привлечь внимание к своей персоне вульгарным видом. «Как жалко женщину в период климакса, которая пытается всеми силами привлечь к себе внимание», «Кто эта жалкая женщина и почему она все время демонстрирует части своего тела? Мне жаль ее», «Без этого никто бы и не посмотрел на нее. Аманда, хватит привлекать к себе внимание», — высказывались комментаторы.

Ранее в сентябре Аманда Холден поделилась аналогичным роликом и была раскритикована пользователями. Ее запечатлели в студии в коротком платье желтого цвета с мелким принтом. Наряд из магазина Topshop оформлен декольте. «Своими действиями она регулярно выставляет себя дурой», — написал один из фанатов.