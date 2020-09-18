49-летняя ведущая задрала ногу в коротком платье и подверглась критике в сети

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Британская телеведущая Аманда Холден поделилась видео в откровенном наряде, в результате чего подверглась критике интернете. Дискуссия по поводу ее публикации в Instagram развернулась в Daily Mail.

На размещенных кадрах 49-летняя знаменитость сидит на кресле в студии радиостанции Heart FM и задирает ногу, перекидывая ее на колено. Холден запечатлели с собранными волосами в коротком платье желтого цвета с мелким принтом. Наряд марки Topshop оформлен декольте. Свой британка дополнила черными босоножками на каблуках.

Пользователи сети обругали телеведущую за привлечение к себе внимания подобным образом. «Отвратительно», «Как на это реагирует ее муж?», «Она сделает что угодно для того, чтобы на нее обратили внимание», «Наверное, ей стоит остановиться и повзрослеть. Стыдно уже», «Своими действиями она регулярно выставляет себя дурой», — высказывались они.

Ранее в сентябре Аманда Холден взмахнула юбкой и смутила фанатов отсутствием бюстгальтера. Ее засняли в белом платье длины миди и черных босоножках на каблуках. На видео она дефилирует, высоко задирая на ходу юбку и демонстрируя нижнее белье.