49-летняя телеведущая вышла в свет в облегающем платье без белья и вызвала споры

Британская телеведущая Аманда Холден вышла в свет в облегающем платье без нижнего белья и вызвала споры в сети. Ее фотографии публикует Daily Mail.



Знаменитость попала в объектив папарацци, когда направлялась на работу в студию радиостанции Heart FM в Лондоне. Холден запечатлели без бюстгальтера в шелковом розовом платье в горох бренда Karen Millen, прозрачная ткань которого просвечивала ее грудь. Его стоимость составляет 130 фунтов стерлингов (12 740 рублей).

49-летняя телеведущая также надела босоножки на каблуках, а в руках она держит сумку люксового бренда Dior черного цвета. Ее образ дополнили золотые часы и солнцезащитные очки.





Пользователи сети раскритиковали внешний вид знаменитости в комментариях под снимками. «Ужасное платье», «Снова она пытается привлечь к себе внимание», «Ее грудь выглядит как некачественная пластмассовая накладка», «Ради всего святого, надень лифчик», «У нее что, аллергия на бюстгальтеры?», «Ее лицо становится хуже день за днем», — высказывались они.

Другие комментаторы выступили в защиту Холден. «Шикарные ноги!», «Она выглядит невероятно для своего возраста», «Боже, она такая красивая», «Отличное платье», «Очень привлекательная, отличная фигура», «Сногсшибательная женщина», — писали фанаты.



Ранее в сентябре Аманда Холден появилась в эфире телешоу Britain’s Got Talent в полупрозрачном платье на голое тело и удивила поклонников. На размещенном снимке знаменитость запечатлена в золотистом платье в пол с вырезами на спине и глубоким декольте. На ноги она надела телесные босоножки на каблуках.