49-летняя телеведущая вышла на публику в мини-юбке и вызвала споры в сети

Британская телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden) появилась на публике в короткой юбке и вызвала споры в интернете. Снимки папарацци и соответствующую дискуссию публикует Daily Mail.

На размещенных кадрах 49-летняя знаменитость запечатлена в мини-юбке с леопардовым принтом бренда Joanie, белой футболке, кожаной куртке, а также черных босоножках на каблуках. Ее образ дополнили солнцезащитные очки и сумка желтого цвета. Холден сфотографировали на улицах Лондона, когда она выходила из студии радиостанции Heart FM.

Пользователи сети раскритиковали внешний вид телеведущей в комментариях под снимками. «Искусственный загар на ее ногах. Перебор», «Ноги старушки», «Аманда, это ведь ненастоящие зубы?», «Колени выдают ее возраст», — высказывались они.

Другие выступили в защиту Холден. «Отличные туфли и ножки», «Она совершенно потрясающая, пусть другие ненавидят ее, но она действительно красивая», «Мне нравится этот наряд», «Пожалуй, самая горячая 49-летняя женщина», — писали юзеры.

В августе Аманда Холден поделилась фото в купальном костюме и впечатлила фанатов фигурой. На опубликованном в соцсетях кадре она одета в слитный купальник с белыми, красными и синими полосками, ее волосы распущены. Знаменитость попозировала боком к камере в джакузи с бокалом шампанского в руке.