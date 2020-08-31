49-летняя телеведущая поделилась фото в купальнике и впечатлила фанатов фигурой

Британская телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden) поделилась в соцсетях фотографией, на которой запечатлена в купальнике, и впечатлила своих фанатов. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

49-летняя знаменитость попозировала боком к камере в джакузи с бокалом шампанского в руке. На размещенном снимке она одета в слитный купальник с белыми, красными и синими полосками, ее волосы распущены. «Доставайте шипучее, это выходные!» — призвала Холден в описании к посту и анонсировала новый выпуск шоу Britain's Got Talent.

Фото опубликовано @noholdenback

Поклонники оценили фигуру телеведущей в комментариях под публикацией, которая набрала 78 тысяч лайков. «Молода и прекрасна, вот это тело!», «Такая подтянутая, настоящий пример для подражания», «Вот оно — совершенство», «С нетерпением жду шоу с твоим участием, дорогая», — высказались они.

Ранее в августе появилась в эфире телешоу Britain's Got Talent в откровенном наряде. На размещенных в сети кадрах женщина запечатлена в брючном костюме белого цвета. При этом она надела приталенный пиджак на голое тело.