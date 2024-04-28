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17:27, 28 апреля 2024Бывший СССР

Протестующие в Армении перекрыли ведущую к Ирану трассу

В Армении протестующие против делимитации границы перекрыли дорогу в Иран
СюжетНаселение России:

Кадр: 168. am / YouTube

В Армении протестующие против делимитации границы с Азербайджаном перекрыли трассу, ведущую в Иран. Об этом сообщает армянский портал 168.AM.

На опубликованных порталом кадрах видно, что недовольные действиями властей жители Армении использовали для блокировки дороги тракторы. Перекрытие трассы произошло примерно в 130 километрах от Еревана, в городе Ехегнадзор.

19 апреля стало известно о передаче Арменией Азербайджану двух с половиной сел в Тавушской области. Информацию об этом подтвердили в аппарате премьер-министра республики Никола Пашиняна. Сообщения об этом вызвали протесты населения региона.

Отвечая на вопрос журналистов об отношении Кремля к протестам в Армении, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Россия выступает за урегулирование конфликтов и мирное решение всех спорных вопросов между Арменией и Азербайджаном.

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      Марк Леонов
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