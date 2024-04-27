Песков заявил о необходимости мирного договора между Баку и Ереваном

Дмитрий Песков: Россия за мирный договор между Баку и Ереваном

Россия выступает за урегулирование конфликтов и мирное решение всех спорных вопросов между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы выступаем за продолжение контактов между Баку и Ереваном, мы считаем, что они необходимы для общей разрядки и для окончательного урегулирования всех спорных вопросов, которые стоят на повестке дня, с тем чтобы скорейшим образом выйти на подписание мирного договора», — заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента отказался комментировать протесты в Армении против делимитации границы с Азербайджаном.

Ранее стало известно, что после передачи Армении двух с половиной сел Азербайджану в Тавушской области в Армении вспыхнули протесты.