Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:59, 28 апреля 2024Силовые структуры

Студента МГУ арестовали за сбор денег для ВСУ. Он должен покинуть Россию в течение трех дней

Задержанному студенту МГУ Гулько придется покинуть Россию в течение трех дней

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Студента МГУ из Одессы Сергея Гулько арестовали за сбор денег для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в интернете. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, он также размещал информацию националистического характера. Арестованный, согласно полученному предписанию, должен покинуть Россию в течение трех дней.

Задержанный заявлял, что неуютно чувствует себя в России

Собеседник агентства рассказал, что гражданин Украины проживал в общежитии вуза. По его словам, он собирал деньги для нужд ВСУ, а также искал информацию о том, как вступить в ряды украинской армии.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Источник сообщил, что у студента есть действующий украинский паспорт, при этом он не обращался за получением российского гражданства. Заявляется, что задержанный неоднократно сообщал в соцсетях, что по окончании учебы планирует немедленно покинуть Россию, так как чувствует себя в стране неуютно.

Студенту сократили срок пребывания в стране

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что арестованный студент МГУ получил уведомление о сокращении срока пребывания в России — он должен покинуть страну в течение трех дней.

«То обстоятельство, что Гулько С.В. выдано уведомление о сокращении ему срока временного пребывания на территории РФ и необходимости выехать с территории РФ в течение 3 дней, не препятствует назначению Гулько С.В. справедливого наказания за совершенное им правонарушение», — подчеркнул он.

Материалы по теме:
Украинские спецслужбы обманывают россиян и толкают их на преступления. Как изменится их тактика в 2024 году?
Украинские спецслужбы обманывают россиян и толкают их на преступления.Как изменится их тактика в 2024 году?
11 января 2024
Муляжи гранат, дроны над Кремлем и выдуманные теракты. Кто и зачем пытается посеять панику среди россиян?
Муляжи гранат, дроны над Кремлем и выдуманные теракты.Кто и зачем пытается посеять панику среди россиян?
4 мая 2023

Также собеседник РИА Новости раскрыл обстоятельства задержания студента: его арестовали 3 апреля за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Никулинский районный суд Москвы постановил заключить задержанного под стражу. Затем 26 апреля Тверской районный суд Москвы рассмотрел два протокола и назначил ему арест на 12 суток.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Студента МГУ арестовали за сбор денег для ВСУ. Он должен покинуть Россию в течение трех дней

      В Европе заявили об отсутствии у ВСУ веры в победу над Россией

      Сырский признал отступление ВСУ из населенных пунктов близ Авдеевки

      Главного тренера «Пари НН» уволили после разгрома от «Ахмата»

      На одном типе устройств в России заработал TikTok

      В Турции рассказали об избегании кризиса благодаря сделкам с Россией

      Солиста группы «Коррозия металла» оштрафовали на тысячу рублей

      Посол Армении в ЕС назвал самоубийственным шагом подрыв интересов России

      Появилось видео начала рейда силовиков на концерте «Коррозии металла»

      Россиянка пожаловалась на буллинг ее сына в школе из-за желания стать военным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше