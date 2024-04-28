Студента МГУ арестовали за сбор денег для ВСУ. Он должен покинуть Россию в течение трех дней

Задержанному студенту МГУ Гулько придется покинуть Россию в течение трех дней

Студента МГУ из Одессы Сергея Гулько арестовали за сбор денег для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в интернете. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, он также размещал информацию националистического характера. Арестованный, согласно полученному предписанию, должен покинуть Россию в течение трех дней.

Задержанный заявлял, что неуютно чувствует себя в России

Собеседник агентства рассказал, что гражданин Украины проживал в общежитии вуза. По его словам, он собирал деньги для нужд ВСУ, а также искал информацию о том, как вступить в ряды украинской армии.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Источник сообщил, что у студента есть действующий украинский паспорт, при этом он не обращался за получением российского гражданства. Заявляется, что задержанный неоднократно сообщал в соцсетях, что по окончании учебы планирует немедленно покинуть Россию, так как чувствует себя в стране неуютно.

Студенту сократили срок пребывания в стране

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что арестованный студент МГУ получил уведомление о сокращении срока пребывания в России — он должен покинуть страну в течение трех дней.

«То обстоятельство, что Гулько С.В. выдано уведомление о сокращении ему срока временного пребывания на территории РФ и необходимости выехать с территории РФ в течение 3 дней, не препятствует назначению Гулько С.В. справедливого наказания за совершенное им правонарушение», — подчеркнул он.

Также собеседник РИА Новости раскрыл обстоятельства задержания студента: его арестовали 3 апреля за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Никулинский районный суд Москвы постановил заключить задержанного под стражу. Затем 26 апреля Тверской районный суд Москвы рассмотрел два протокола и назначил ему арест на 12 суток.