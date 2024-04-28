Адмирал США предупредил о китайской «лягушке в кипятке»

Адмирал США Акилино: Китай становится агрессивнее в Индо-Тихоокеанском регионе

Китай становится агрессивнее в Индо-Тихоокеанском регионе, однако Пекин действует постепенно, используя стратегию «лягушки в кипятке». Об этом предупредил глава Индо-Тихоокеанского командования США (USPACOM), адмирал Джон Акилино, передает Financial Times.

По словам Акилино, Китай наращивает военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, а другие странные недооценивают опасность и могут пожалеть об этом в будущем. Адмирал считает необходимым обращать внимание на действия Китая, которые выходят за рамки международных правовых норм. Он отметил, что за три года его пребывания на посту главы Индо-Тихоокеанского командования Пекин демонстрировал «все более дестабилизирующее поведение».

Метафора «лягушка в кипятке», которую использовал Аклино, описывает неспособность реагировать на важные негативные изменения, которые происходят постепенно. Она отсылает к недостаточной реакции лягушек, помещенных в кипящую или очень холодную воду.

Ранее профессор военно-морской архитектуры и океанотехники в Сеульском национальном университете У Чон Хун заявил, что желание Военно-морских сил (ВМС) США нарастить силы в Азии и начать производство флота с Южной Кореей и Японией способно вызвать ответную реакцию Китая.