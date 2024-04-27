Стало известно об ответе Китая на наращивание сил США в Азии

SCMP: Китай нарастит свой флот в ответ на действия США в Азии

Желание Военно-морских сил (ВМС) США нарастить свои силы в Азии и начать производить флот с Южной Кореей и Японией может вызвать ответную реакцию Китая. Об этом заявил У Чон Хун, профессор военно-морской архитектуры и океанотехники в Сеульском национальном университете, передает South China Morning Post (SCMP).

«США могут строить менее двух атомных подводных лодок в год, тогда как Китай может строить до двух-трех, и прогнозируется, что в будущем разрыв будет еще больше увеличиваться из-за ответа Пекина на военное присутствие американцев в регионе», — передает слова эксперта газета.

Так, он назвал действия ВМС США осознанием «геополитическое кризисного осознания» Вашингтоном быстрого роста морской мощи Пекина.

Авторы материала также приводят слова эксперта из Корейского университета Троя Стангароне, который заявил, что Китай будет «с осторожностью» относиться к расширению сотрудничества в области судостроения военных кораблей между Соединенными Штатами, Южной Кореей и Японией, поскольку это сблизит три страны и увеличит их совокупные возможности.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен завершил трехдневный визит в Китай. Он встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем, заявившим, что Пекин хочет видеть США «уверенными, открытыми и процветающими» и надеются на взаимность.