Звезда кулинарного шоу умер в 14 лет

Звезда британского детского кулинарного шоу MasterChef Junior Бен Уоткинс (Ben Watkins) умер в возрасте 14 лет после продолжительной борьбы с раком, пишет Daily Star. Информацию о смерти подтвердили его родственники.

В 13 лет у Уоткинса диагностировали редкую опухоль мягких тканей. Врачи сказали, что подросток был одним из шести человек в мире, кто страдал от ангиоматоидной злокачественной фиброзной гистиоцитомы.

«Бен был и всегда будет самым сильным человеком, которого мы знаем. Когда о редкой болезни Бена узнал весь мир, он был так воодушевлен поддержкой, которую он получил со всех уголков земного шара, особенно из его родного города Гэри, штат Индиана», — говорится в заявлении, опубликованном бабушкой и дядей Уоткинса. Родственники добавили, что они утешаются тем, что страдания подростка наконец закончились.

Бен Уоткинс получил мировую известность после того, как принял участие в шестом сезоне MasterChef Junior. На момент записи программы мальчику было всего 11 лет. После передачи начинающий шеф-повар встречал посетителей и готовил еду в ресторане своих родителей.