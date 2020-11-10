Российский журналист умер в колонии за месяц до освобождения

В оренбургской исправительной колонии № 9 умер российский журналист, издатель и правозащитник Александр Толмачев. Об этом Znak.com сообщила общественница Александра Изучеева со ссылкой на родственников мужчины.

«У него были проблемы со здоровьем. Супруга говорит, что он кашлял, но в больницу не хотел. Есть подозрение, что скончался от коронавируса», — отметила она. По словам Изучеевой, пока точная причина смерти неизвестна. Толмачеву оставался месяц до освобождения.

Александр Толмачев являлся учредителем газеты «Уполномочен заявить» в Ростове-на-Дону, возглавлял журнал «Про Ростов». В декабре 2011 года в Новочеркасске его задержали. Следствие утверждало, что издатель вымогал деньги у бизнесменов, угрожая опубликовать компрометирующую их информацию.

Журналист свою вину не признал. Он утверждал, что стал жертвой коррумпированных представителей власти, о которых неоднократно писал. Однако суд признал Толмачева виновным и назначил ему девять лет колонии.

Это был не первый конфликт Толмачева и властей. В 2008 году суд обязал его выплатить 200 тысяч рублей Андрею Солдатову, прокурору Ворошиловского района Ростова-на-Дону за моральный ущерб от публикации в газете «Юг. Факты недели» серии статей, которые суд счел не соответствующими действительности.