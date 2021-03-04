Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромно победить в матче чемпионата Италии

«Аталанта» на своем поле разгромила «Кротоне» в матче 25-го тура чемпионата Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 3 марта, и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Робин Гонсенс, Хосе Паломино, Йосип Иличич, Луис Мурьели и Алексей Миранчук. Российский полузащитник вышел на замену во втором тайме.

Победа позволила «Аталанте» набрать 49 очков, команда находится на четвертом месте в чемпионате. «Кротоне» с 12 очками занимает последнюю, 20-ю строчку.

Миранчук в нынешнем сезоне провел 16 матчей в серии А. 25-летний россиянин отметился двумя забитыми мячами и сделал одну результативную передачу.