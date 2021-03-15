Объявлен состав сборной России по футболу к матчам отбора на чемпионат мира

Российский футбольный союз (РФС) на своем сайте объявил состав сборной России к матчам отбора на чемпионат мира 2022 года.

В список вошли 27 футболистов.

Вратари: Антон Шунин, Сослан Джанаев, Юрий Дюпин.

Защитники: Георгий Джикия, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Александр Жиров, Федор Кудряшов, Роман Нойштедтер, Илья Самошников, Андрей Семенов, Игорь Смольников, Марио Фернандес.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Александр Головин, Рифат Жемалетдинов, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Резиуан Мирзов, Алексей Миранчук, Даниил Фомин.

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный, Александр Соболев.

Россиянам в группе H будут противостоять Хорватия, Мальта, Словения, Словакия и Кипр. Прямую путевку на мундиаль получит победитель группы. Сборная, которая займет второе место, получит шанс побороться за право сыграть на ЧМ в плей-офф. 24 марта сборная России должна провести первый матч квалификации против Мальты.