Дзюбу вернут в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вернет нападающего «Зенита» Артема Дзюбу в состав национальной команды. Об этом сообщает РБК.

32-летний форвард будет вызван на матчи сборной страны в марте. Команде Черчесова предстоят встречи в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2022. 24 марта россияне сыграют с Мальтой. 27 марта пройдет матч с командой Словении, а 30 марта — со Словакией.

О планах вернуть футболиста в обойму сборной Черчесов говорил еще осенью 2020-го. Он также утверждал, что готов вернуть форварду капитанскую повязку.

В ноябре Дзюба оказался в центре скандала: в сеть попало интимное видео с его участием. Инцидент привел к тому, что форварда временно исключили из сборной.

Без Дзюбы команда сыграла вничью в товарищеской встрече с Молдавией (0:0), а также потерпела два поражения в заключительных матчах Лиги наций от Турции (2:3) и Сербии (0:5).