Черчесов назвал сроки возвращения Дзюбы в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал сроки возвращения в национальную команду форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

По словам специалиста, это произойдет в марте 2021 года, когда российские футболисты соберутся вместе в следующий раз. Черчесов также отметил, что Дзюбе вернут капитанскую повязку.

Из-за попавшего в сеть интимного видео с участием Дзюбы Черчесов принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи. Тренер посчитал, что команду и футболиста нужно оградить от негатива.

В отсутствие Дзюбы сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Молдавией (0:0), а также проиграла Турции (2:3) и Сербии (0:5) в заключительных матчах Лиги наций. Поражения не позволили команде занять первое место в группе и пробиться в элитный дивизион турнира. Кроме того, Россия потеряла место во второй корзине при жеребьевке отбора на чемпионат мира 2022 года.