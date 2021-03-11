Бывший игрок сборной России объяснил возвращение Дзюбы в национальную команду

Бывший футболист сборной России Сергей Юран отреагировал на возвращение в национальную команду форварда Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам экс-игрока, нападающему сейчас нет альтернативы. Он также отметил, что сборная без Дзюбы выглядит гораздо слабее. «Когда он на поле — гораздо больше эмоций. Дзюба — лидер, капитан, способен заряжать партнеров», — добавил Юран.

10 марта сообщалось, что Дзюба будет вновь вызван в сборную России. Нападающий примет участие в матчах отборочного турнира к чемпионату мира-2022. Ему также вернут капитанскую повязку. В марте россиянам предстоят встречи с командами Мальты, Словении и Словакии.

Футболист оказался в центре скандала в ноябре 2020 года. Тогда в сеть попало интимное видео с его участием. Инцидент привел к тому, что форварда временно исключили из сборной и лишили статуса капитана в петербургском «Зените».