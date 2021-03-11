Милонов отказался быть зрителем чужих домашних видео после скандала с Дзюбой

Депутат Госдумы Виталий Милонов отказался быть зрителем чужих домашних видео после скандала с участием футболиста Артема Дзюбы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Надеюсь, спортсмены тоже не хотят становиться объектом обсуждения», — заявил Милонов. Депутат также выразил надежду, что впредь поведение игрока будет образцовым, а случившееся стало для него отличным уроком.

10 марта сообщалось, что Дзюба будет вновь вызван в сборную России. Нападающий должен будет принять участие в матчах отборочного турнира к чемпионату мира-2022. В марте россиянам предстоят встречи с командами Мальты, Словении и Словакии.

О планах вернуть футболиста в обойму сборной главный тренер Станислав Черчесов говорил еще осенью 2020 года. Он также утверждал, что готов вернуть Дзюбе капитанскую повязку.

В центре скандала футболист оказался в ноябре 2020 года. Тогда в сеть попало интимное видео с его участием. Инцидент привел к тому, что форварда временно исключили из сборной и лишили статуса капитана в петербургском «Зените».