В сети появилось видео поражения «Зенита» от «Рубина»

«Зенит» уступил казанскому «Рубину» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:2. Видео доступно в YouTube-канале «Матч ТВ».

Встреча прошла в Казани. Счет в матче открыл форвард «Рубина» Джордже Деспотович, реализовав пенальти на 41-й минуте. «Зенит» сравнял счет во втором тайме усилиями Сердара Азмуна. Хозяева вырвали победу только в дополнительное время. На 92-й минуте гол забил Денис Макаров.

Зенит имел возможность избежать поражения. На девятой добавленной минуте шанс поразить ворота с пенальти получил Артем Дзюба. Форвард не сумел реализовать одиннадцатиметровый.

Несмотря на поражение, «Зенит» сохранил лидерство в чемпионате России. Однако, ближайший преследователь — столичный ЦСКА — отстает всего на два очка. 27 февраля «Зенит» не сумел переиграть «Ростов».