ЦСКА обыграл «Ахмат» и приблизился к лидеру РПЛ

Московский ЦСКА обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 2:0 в 21-м туре Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на «ВЭБ Арене». Первым голом в составе красно-синих отметился новичок команды Соломон Рондон. На 38-й минуте венесуэльский форвард реализовал пенальти. На 52-й минуте с его передачи отличился Никола Влашич.

Победа позволила ЦСКА приблизиться к лидеру РПЛ «Зениту». Отставание от петербуржцев составляет всего два очка. 8 марта сине-бело-голубым предстоит матч против казанского «Рубина».

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 40 очков.

Рондон уже выступал в РПЛ до перехода в ЦСКА. На его счету выступления за «Рубин» и «Зенит». Он перешел в состав армейцев на правах аренды в феврале.