«Рубин» обыграл «Спартак» в Москве впервые с 2010 года

Казанский «Рубин» переиграл московский «Спартак» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Казанцы выиграли со счетом 2:0. Дублем отметился Джордже Деспотович. При этом хозяева остались в меньшинстве в конце первого тайма противостояния: поле покинул хавбек «Спартака» Роман Зобнин. На 71-й минуте казанцы также лишились футболиста: красную карточку получил Оливер Абильдгор.

«Рубин» выиграл у «Спартака» в Москве впервые с 2010 года. Тогда в июльском матче казанцы одержали победу с минимальным счетом, благодаря голу эквадорца Кристиана Нобоа.

«Спартак» расположился на четвертом месте в турнирной таблице с 35 очками. «Рубин» занимает восьмое место, имея в своем активе 31 очко.