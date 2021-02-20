Спорный пенальти и гол пяткой принесли «Динамо» победу в дерби со «Спартаком»

«Динамо» на своем поле обыграло «Спартак» в дерби в рамках 1/8 финала Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 20 февраля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В первом тайме спорный пенальти, назначенный за игру рукой Виктора Мозеса, реализовал Даниил Фомин. Во второй половине игры ударом пяткой отличился Контстантин Тюкавин. Матч «Спартак» заканчивал вдесятером: Мозес был удален за два предупреждения.

Ранее 20 февраля из розыгрыша Кубка России вылетел действующий обладатель трофея — «Зенит». Петербургский клуб на своем поле проиграл тульскому «Арсеналу».

Соперник «Динамо» по четвертьфиналу определится после окончания всех матчей 1/8 финала путем жеребьевки. Дата встречи москвичей в следующей стадии также станет известна позже.