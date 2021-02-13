Карпин счел зарплаты футболистов РПЛ слишком высокими

Главный тренер Ростова Валерий Карпин счел зарплаты футболистов клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) слишком высокими. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По мнению специалиста, именно с этим связано нежелание россиян пробовать свои силы в европейских первенствах. «В больших чемпионатах у нас играют три футболиста. Это абсурд какой-то», — добавил Карпин.

Тренер также признался, что его обрадовал переход нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину». «Хорошо, что хоть кто-то уезжает. К сожалению, мало таких, которых забирают туда», — отметил Карпин.

Кокорин перешел в итальянскую команду из московского «Спартака» 27 января. Контракт форварда с «фиалками» рассчитан на 3,5 года. Форвард рассказал, что ради перехода ему пришлось пойти на понижение зарплаты.