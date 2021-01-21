Кокорин рассказал о жертве ради перехода в «Фиорентину»

Российский нападающий Александр Кокорин рассказал о жертве ради перехода в итальянскую «Фиорентину». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Кокорин заявил, что ему пришлось пойти на понижение зарплаты, однако отметил, что возможность поиграть в Европе стоила этого. «Не могу рассказать все, что происходило. В любом случае это вызов. Мне скоро 30 лет: если не сейчас, то больше, наверное, шанса не будет. А там — как получится», — добавил футболист.

О переходе нападающего из Спартака в «Фиорентину» стало известно ранее 21 января. Кокорин должен заключить контракт с «фиалками» на 3,5 года. Отмечается, что «Фиорентина» предложила «Спартаку» за нападающего 4,5 миллиона евро.

Кокорин присоединился к красно-белым в августе 2020-го в статусе свободного агента. В сезоне-2020/2021 Российской премьер-лиги он провел десять матчей и отметился двумя голами.

«Фиорентина» в текущем розыгрыше Серии А занимает 18-е место с 18 очками. Лидирует «Милан», набравший 43 очка.